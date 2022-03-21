«Авторитет Запада висит на волоске». Новые санкции против России должны затронуть энергетический сектор — глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Janis Laizans)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что необходимы дополнительные действия, чтобы наказать Россию за начало войны против Украине, поскольку «доверие к Западу повисло на волоске»
Об этом сообщает Delfi.
Ландсбергис в очередной раз призвал ЕС запретить импорт российских энергоресурсов, начиная с нефти.
«Я считаю неизбежным начать разговор об энергетическом секторе», — сказал он.
По его словам, есть ощущение, что Европейский союз хочет взять передышку, что является очень плохой новостью для тех, кто действительно сражается в Украине.
Агентство Reuters ранее сообщало, что правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России.
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