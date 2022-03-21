«Авторитет Запада висит на волоске». Новые санкции против России должны затронуть энергетический сектор — глава МИД Литвы 21 марта, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что необходимы дополнительные действия, чтобы наказать Россию за начало войны против Украине, поскольку «доверие к Западу повисло на волоске»

Об этом сообщает Delfi.

Ландсбергис в очередной раз призвал ЕС запретить импорт российских энергоресурсов, начиная с нефти.

«Я считаю неизбежным начать разговор об энергетическом секторе», — сказал он.

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По его словам, есть ощущение, что Европейский союз хочет взять передышку, что является очень плохой новостью для тех, кто действительно сражается в Украине.

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Агентство Reuters ранее сообщало, что правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России.

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