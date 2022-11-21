Литва призвала НАТО уделить большее внимание «фактору Беларуси» в войне — Науседа 21 ноября, 11:52 Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва призвала НАТО уделить большее внимание «фактору Беларуси» в войне.

«Понятно, что Беларусь участвует в войне. Беларусь находится в полном распоряжении России для передвижений военных в любые регионы — на запад или юг. И сейчас на территории Беларуси находятся российские солдаты, готовые отправиться в зоны боевых действий в Украину», — сказал он в интервью Настоящему времени.

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Однако, по его словам, этих солдат могут отправить и к западной границе.

«Нам нужно об этом думать. И именно поэтому мы обратились к генеральному секретарю НАТО и к комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору Беларуси в этой войне», — сказал он.

Науседа заявил, что фактор Беларуси должен быть принят в расчет.

«Наша общая граница с этой страной — более 600 км. До этих пор мы сталкивались только с гибридными атаками — я говорю в первую очередь о нелегальных мигрантах. Мы построили заграждения, и сейчас, так или иначе, граница закрыта. Но, разумеется, никакое заграждение нам не поможет, если полетят ракеты», — сказал он.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.