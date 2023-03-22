Парламент Литвы призвал начать полную международную изоляцию России 22 марта, 04:13 Сейм Литвы также призывает более внимательно следить за соблюдением санкций. (Фото:Socportal/Twitter)

Во вторник, 21 марта, Сейм Литовской Республики принял резолюцию Об ограничении террористического влияния России, призвав к полной изоляции России.

Об этом сообщает Европейская Правда.

Литва призывает Евросоюз совместно создать правовую базу "для признания государств государствами-спонсорами терроризма и государствами, использующими террористические средства". Сейм Литвы также предлагает более внимательно следить за соблюдением санкций.

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)"Сейм призывает своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО приложить все усилия для инициирования всеобъемлющей международной изоляции Российской Федерации, в частности по ее членству в международных организациях и органах (ООН и др. , путем закрытия и запрета институтов, связанных с российским государством, которые могут быть использованы для распространения дезинформации и пропаганды или для подобных целей в государствах-членах, а также путем ограничения влияния России в других сферах, в частности, экономику, финансы, науку, культуру, спорт, туризм, социальные сети и т.д.", - говорится в резолюции.