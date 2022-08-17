МИД Литвы призвал ЕС принять единое решение об отмене виз для российских туристов 17 августа, 17:47 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:Lithuanian Ministry of Foreign Affairs/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз принять единое решение об отмене виз для российских туристов.

Об этом сообщает Delfi.

«Лучше всего, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз и все перестали бы их выдавать», — сказал он.

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По его словам, сегодня гражданин РФ может получить визу в консульстве Германии или в любом российском городе, где есть консульство, и проехать по территории Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши «туда, куда он намерен провести отпуск».

Фото: НВ

Министр заявил, что именно поэтому необходимо решение на уровне ЕС.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

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