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Литва признала депортацию крымских татар геноцидом

Вчера, 15:36
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Литва признала депортацию крымских татар геноцидом - фото

Крым. Реалии

В 2019 году исполняется 75-я годовщина депортации крымских татар

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию советскими властями крымских татар.

Соответствующая резолюция была принята на заседании в четверг, 6 июня, передает Delfi.

«Исходя из закрепленного в международном праве определения понятия „геноцид“, Сейм признает совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымскотатарского народа геноцидом», — говорится в резолюции.

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Сейм Литвы также осудил аннексию Россией Крыма, а также продолжающиеся преследования крымскотатарского народа.

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Напомним, что аналогичную резолюцию ранее принял Сейм Латвии.

Депортация крымскотатарского народа в Среднюю Азию началась в 1944 году. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

Ограничения на возвращение крымских татар на историческую родину были сняты в 1974 году, однако чиновники продолжали запрещать возвращение в Крым вплоть до 1989 года.

Теги:   Литва Крымские татары Геноцид

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