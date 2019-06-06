Литва признала депортацию крымских татар геноцидом Вчера, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии В 2019 году исполняется 75-я годовщина депортации крымских татар Крым. Реалии

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию советскими властями крымских татар.

Соответствующая резолюция была принята на заседании в четверг, 6 июня, передает Delfi.

«Исходя из закрепленного в международном праве определения понятия „геноцид“, Сейм признает совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымскотатарского народа геноцидом», — говорится в резолюции.

Сейм Литвы также осудил аннексию Россией Крыма, а также продолжающиеся преследования крымскотатарского народа.

Напомним, что аналогичную резолюцию ранее принял Сейм Латвии.

Депортация крымскотатарского народа в Среднюю Азию началась в 1944 году. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

Ограничения на возвращение крымских татар на историческую родину были сняты в 1974 году, однако чиновники продолжали запрещать возвращение в Крым вплоть до 1989 года.