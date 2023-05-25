Литва анонсировала новый пакет помощи Украине 25 мая, 21:05 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Правительство Литвы анонсировано новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины. Среди прочего, ожидаются поставки беспилотников и боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Рамштайн, сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

По его словам, военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 миллионов евро.

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«Наша поддержка Украины — это инвестиции в нашу собственную устойчивость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве», — заявил министр, подчеркнув, что Литва будет последовательно поддерживать Украину до победы.

Анушаускас заявил, что новый пакет боевой поддержки Украины со стороны Литвы будет включать в себя беспилотники, боеприпасы, сухие продовольственные пайки и другую поддержку.

Министр также подчеркнул важность обучения украинских войск, отметив, что Литва значительно увеличила объем обучения и количество назначенных для него инструкторов.

Помимо обучения, военная помощь Литвы в этом году включает передачу военного оборудования и техники, лечение и реабилитацию военнослужащих, а также взносы в международные фонды.