Литва передаст Украине зенитные установки — Науседа во Львове 11 января, 17:11 Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский во Львове 11 января 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина получит зенитные установки от Литвы. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа во Львове в среду, 11 января, во время брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой.

«Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе…» — сказал он.



Анджей Дуда во время брифинга объявил, что Украина получит роту танков Leopard от Польши в рамках создания международной коалиции.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter подтвердил решение Литвы и подчеркнул, что союзники Украины вместе стоят «на защите свободы, демократии и европейского будущего».

11 сентября во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника. Последняя встреча в таком формате состоялась 23 февраля, за несколько часов до начала полномасштабной войны.



Ранее президент Литвы заявлял, что 2023 год должен быть годом, когда Украина победит агрессора.