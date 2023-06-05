Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины
Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)
Литва работает над новым пакетом военной помощи для Украины.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Это миллионы единиц боеприпасов и антидроны», — говорится в сообщении министра обороны Литвы.
Он добавил, что через две недели после встречи министров обороны в формате Рамштайн страна объявит больше информации о поддержке Украины.
25 мая состоялось двенадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, на котором участники обсудили вопросы укрепления украинского ПВО, а также обучение украинских пилотов на истребителях F-16.