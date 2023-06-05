Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины

5 июня, 16:57
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Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Литва работает над новым пакетом военной помощи для Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Это миллионы единиц боеприпасов и антидроны», — говорится в сообщении министра обороны Литвы.

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Он добавил, что через две недели после встречи министров обороны в формате Рамштайн страна объявит больше информации о поддержке Украины.

25 мая состоялось двенадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, на котором участники обсудили вопросы укрепления украинского ПВО, а также обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Литва Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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