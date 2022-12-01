Литва передаст украинским военным зимнюю одежду более чем на два миллиона евро 1 декабря, 15:33 Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Литва в декабре обеспечит около 25 тысяч украинских военных зимней одеждой на сумму более 2 миллионов евро.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

У троих литовских производителей закупили теплую верхнюю одежду и белье более чем на 2 миллиона евро. Один из этих производителей, компания Audimas Supply, решила за дополнительные средства шить одежду украинской армии.

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Audimas Supply бесплатно передаст украинской армии 1000 флисовых свитеров.

«Мы благодарим литовский бизнес за солидарность со страной, которая защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Ранее Литва направила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами.