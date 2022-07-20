Необходимы для контрнаступления. Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры

20 июля, 18:35
Литва намерена передать украинским силам боеприпасы для обучения резерва (Фото:Lithuanian MOD/Twitter)

Литва намерена передать украинским силам боеприпасы для обучения резерва (Фото:Lithuanian MOD/Twitter)

Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577, сообщает пресс-служба литовского Министерства обороны.

«Вскоре Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде столь необходимых бронетранспортеров M113 и M577», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

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Также Литва намерена передать украинским силам боеприпасы для обучения резерва и предлагает организовать широкий спектр военной подготовки для ВСУ.

https://twitter.com/Lithuanian_MoD/status/1549764174439383041
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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что для эффективного контрнаступления Украине понадобятся дополнительные БТРы, БМП и разведывательные беспилотники, а также около 100 пусковых установок HIMARS.

20 июля состоялась четвертая международная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, в которой приняли участие представители оборонных ведомств более 50 стран мира.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Литва Бронетранспортер

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