«Будут доставлены в срок». Литва передаст Украине боеприпасы для Bayraktar
Ударный беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)
Минобороны Литвы передаст Украине боеприпасы для ударного беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщил Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас в Twitter.
«Мы договорились о вооружении для Bayraktar Vanagas. Боеприпасы будут доставлены в срок», — пишет он.
Анусаускас добавил, что турецкие компании передали дополнительные боеприпасы Литве.
Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.
Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.
Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.
Сообщалось, что на собранные деньги Литва была намерена закупить боеприпасы для беспилотника.
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