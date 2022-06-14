«Будут доставлены в срок». Литва передаст Украине боеприпасы для Bayraktar 14 июня, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Ударный беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Минобороны Литвы передаст Украине боеприпасы для ударного беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщил Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас в Twitter.

«Мы договорились о вооружении для Bayraktar Vanagas. Боеприпасы будут доставлены в срок», — пишет он.

Анусаускас добавил, что турецкие компании передали дополнительные боеприпасы Литве.

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Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.

Сообщалось, что на собранные деньги Литва была намерена закупить боеприпасы для беспилотника.

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