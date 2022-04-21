Литва передала Украине тяжелые минометы — министр
Литва передала Украине тяжелые минометы (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна передала Украине тяжелые минометы.
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Об этом сообщает BNS.
«Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много», — сказал он.
По его словам, Украине передан не только ракетный комплекс Стингер, но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, пулеметы.
Министр заявил, что остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро.
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