Литва передала Украине тяжелые минометы — министр 21 апреля, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Литва передала Украине тяжелые минометы (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна передала Украине тяжелые минометы.

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Об этом сообщает BNS.

«Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много», — сказал он.

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По его словам, Украине передан не только ракетный комплекс Стингер, но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, пулеметы.

Министр заявил, что остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро.

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