Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000 3 декабря, 12:42 PzH 2000 (Фото:Арвидас Анушаускас/Twitter)

Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", — написал он.

Ранее сообщалось, что немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте.

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15 ноября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что решено создать в Словакии центр технического обслуживания по ремонту военной техники, которая была передана Украине для борьбы с войсками РФ.