Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000

3 декабря, 12:42
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PzH 2000 (Фото:Арвидас Анушаускас/Twitter)

PzH 2000 (Фото:Арвидас Анушаускас/Twitter)

Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", — написал он.

https://mobile.twitter.com/a_anusauskas/status/1598967997879955457

Ранее сообщалось, что немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте.

Видео дня

15 ноября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что решено создать в Словакии центр технического обслуживания по ремонту военной техники, которая была передана Украине для борьбы с войсками РФ.

https://www.youtube.com/embed/NZrPuLVnsRU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Литва Гаубицы Война России против Украины

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