Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000
PzH 2000 (Фото:Арвидас Анушаускас/Twitter)
Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", — написал он.
Ранее сообщалось, что немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте.
15 ноября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что решено создать в Словакии центр технического обслуживания по ремонту военной техники, которая была передана Украине для борьбы с войсками РФ.