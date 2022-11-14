Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113 и боеприпасы

14 ноября, 13:46
Поделиться:
Литва передала Украине бронетранспортеры М113 (Фото:twitter.com/a_anusauskas)

Литва передала Украине бронетранспортеры М113 (Фото:twitter.com/a_anusauskas)

Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в понедельник, 14 ноября.

«Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине», — написал он в Twitter.

Читайте также:
«И эта операция не будет успешной». Что Суровикин пообещал Путину вместо Херсона — интервью с Загороднюком о замыслах врага и возможностях ВСУ

По его словам, Литва передала Украине 12 единиц М113 (десять единиц со 120-мм самоходными минометами и две единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы.

Видео дня

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1592084804501401604

В пятницу, 11 ноября, на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Литва пожертвует 250 тыс. долларов на помощь Украине.

Также Литва планирует отремонтировать для ВСУ минимум 12 немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Две гаубицы уже на пути в Украину после ремонта.

https://www.youtube.com/watch?v=gec3gvYAyuM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Литва Бронетехника Военная помощь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X