Литва передала технику для прокуратуры Луганской области

30 июля, 04:02
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Литва передала компьютерную технику, экшн-камеры, фотоаппараты, принтеры и мебель (Фото:t.me/pgo_gov_ua)

Литва передала компьютерную технику, экшн-камеры, фотоаппараты, принтеры и мебель (Фото:t.me/pgo_gov_ua)

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене передала украинским коллегам из Луганской областной прокуратуры помощь. Она содержала компьютерную технику, экшн-камеры, фотоаппараты, принтеры и мебель.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

«Это необходимые для обеспечения непрерывной и эффективной работы вещи, — отметили в ОГП.

Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что прокуроры прифронтовых регионов работают в сверхсложных условиях. Здания прокуратур разрушены или повреждены, а враг ежедневно совершает новые и новые преступления. Поэтому предоставленное оборудование крайне актуально.

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Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина поблагодарил литовскую коллегу за оказанную помощь. Он добавил, что эта техника действительно необходима для ежедневной работы прокуроров.

«Литовская Республика поддерживала нас с первых дней полномасштабной войны. Именно эта страна первой обратилась в Международный уголовный суд по ситуации в Украине», — отметил Костин и поблагодарил народ и правительство Литвы и лично Грунскене за крепкую и непрерывную поддержку.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Луганск Литва Луганская область Война в Украине Война России против Украины

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