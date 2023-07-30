Литва передала технику для прокуратуры Луганской области 30 июля, 04:02 Литва передала компьютерную технику, экшн-камеры, фотоаппараты, принтеры и мебель (Фото:t.me/pgo_gov_ua)

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене передала украинским коллегам из Луганской областной прокуратуры помощь. Она содержала компьютерную технику, экшн-камеры, фотоаппараты, принтеры и мебель.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

«Это необходимые для обеспечения непрерывной и эффективной работы вещи, — отметили в ОГП.

Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что прокуроры прифронтовых регионов работают в сверхсложных условиях. Здания прокуратур разрушены или повреждены, а враг ежедневно совершает новые и новые преступления. Поэтому предоставленное оборудование крайне актуально.

Видео дня

Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина поблагодарил литовскую коллегу за оказанную помощь. Он добавил, что эта техника действительно необходима для ежедневной работы прокуроров.

«Литовская Республика поддерживала нас с первых дней полномасштабной войны. Именно эта страна первой обратилась в Международный уголовный суд по ситуации в Украине», — отметил Костин и поблагодарил народ и правительство Литвы и лично Грунскене за крепкую и непрерывную поддержку.