В Литве назвали слова Зеленского о возможном нападении РФ на страны Балтии «риторикой запугивания»

Об этом Ругийнене отметила журналистам в среду, 22 апреля, пишет Delfi.lt.

По ее словам, такая риторика «нет никаких предпосылок».

«Сегодня хочу сказать, что мы вкладываем значительные финансовые ресурсы в оборону, мы являемся членами альянса НАТО… и сегодня, безусловно, нет никаких сигналов (относительно возможного нападения России — ред.)», — заявила премьер.

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В то же время она отметила, что Литва готова ответить на возможные провокации.

«Мы живем в непосредственной близости от зоны конфликта, соседствуем с Беларусью, и есть различные провокации и гибридные атаки… Но для этого и необходима серьезная подготовка, для необходимых ответных мер и адаптации, для приспособления наших стратегических планов в соответствии с сегодняшними реалиями», — подчеркнула Ругийнене.

Ранее вещатель ERR писал, что эстонские власти считают «ложным» заявление Зеленского, что в РФ готовят мобилизацию для атаки на страны Балтии.

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, такие заявления официального Киева «не соответствуют оценкам эстонской разведки».

«Такие заявления, во-первых, не соответствуют нашим разведывательным данным и нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще каким-то образом готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии — скорее наоборот. Россия находится не в очень сильной позиции на украинском фронте, а также в экономическом плане», — сказал Цахкна.

Он добавил, что подобные утверждения со стороны Украины «никак не способствуют сотрудничеству».

19 апреля во время интервью для телемарафона Единые новости Владимир Зеленский заявил, что стране-агрессору России нужна большая мобилизация для того, чтобы попытаться повторить наступление на Украину или провести параллельное наступление с меньшим количеством боевых сил.

«Для чего делать такую большую мобилизацию? Для того, чтобы повторить большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы [было] меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное небольшое наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтики не готово к сильному противостоянию, просто потому, что они маленькие, а не потому, что они не смелые», — отметил украинский президент.

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10 апреля Зеленский во время общения с журналистами заявил, что блокировка мессенджера Telegram в России может быть связана с подготовкой к принятию Кремлем непопулярных решений. Это, в частности, окончание войны или, наоборот, эскалация и усиление мобилизации.

В конце марта украинский президент выражал сомнение в том, что Россия в ближайшее время планирует провести всеобщую мобилизацию.

«Я бы не спешил говорить о том, что они точно будут проводить всеобщую мобилизацию. Почему? На мой взгляд, (…) такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет. Поэтому я не уверен, что у них есть намерения в ближайшее время это сделать. Хотя, опять же, нет полной информации», — отметил Зеленский.