Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отверг причастность своей страны к атаке беспилотников на Калининградскую область РФ . Он отметил, что «категорически отрицает ложные утверждения», распространяемые в социальных сетях относительно причастности Вильнюса.

«Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае», — написал министр в X.

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Вечером 21 ноября в Калининградской области России — полуэксклаве, граничащем с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке, а также имеющем выход к Балтийскому морю, — была объявлена воздушная тревога и включены сирены. Впоследствии стало известно, что под ударом оказались объекты Балтийского флота РФ в городе Балтийске. Это первый удар по Калининградской области РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал фото и видео российского грузового судна Sparta II, которое перевозило военный груз из Санкт-Петербурга в Калининградскую область и подверглось атаке утром. Судно находится под санкциями и подчиняется Министерству обороны РФ.

Его неоднократно привлекали к перевозке военных грузов для нужд российской армии, в частности в рамках так называемого Сирийского экспресса.

Местные власти заявили, что тревога в Калининградской области РФ была учебной, но менее чем через час сирены завыли снова и была зафиксирована работа ПВО. Также Exilenova+ опубликовал несколько видео из Балтийска; на одном из них видно, как над землей поднимается дым.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в Неманском районе сработала система оповещения Беспилотная опасность. По его словам, она отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы.