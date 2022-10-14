Литва отремонтировала немецкие САУ PzH2000: они уже возвращаются на поле боя в Украину 14 октября, 11:01 Отремонтированные САУ PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину (Фото:Минобороны)

Литва отремонтировала для Украины поврежденные в ходе боевых действий немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.



Об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!», — написал он в Twitter.

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Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что у ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000. Орудия показали сообщения об ошибках и демонстрируют явные признаки износа.

По мнению Бундесвера, проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. Это создает огромную нагрузку на механизм заряжания гаубицы.

