Литва отремонтировала немецкие САУ PzH2000: они уже возвращаются на поле боя в Украину

14 октября, 11:01
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Отремонтированные САУ PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину (Фото:Минобороны)

Отремонтированные САУ PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину (Фото:Минобороны)

Литва отремонтировала для Украины поврежденные в ходе боевых действий немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1580811628617994241

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что у ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000. Орудия показали сообщения об ошибках и демонстрируют явные признаки износа.

По мнению Бундесвера, проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. Это создает огромную нагрузку на механизм заряжания гаубицы.

https://www.youtube.com/watch?v=A4KDRcQTsLU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Литва Германия Ремонт Украина САУ Война России против Украины

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