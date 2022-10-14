Литва отремонтировала немецкие САУ PzH2000: они уже возвращаются на поле боя в Украину
Отремонтированные САУ PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину (Фото:Минобороны)
Литва отремонтировала для Украины поврежденные в ходе боевых действий немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
Об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
«Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!», — написал он в Twitter.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что у ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000. Орудия показали сообщения об ошибках и демонстрируют явные признаки износа.
По мнению Бундесвера, проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. Это создает огромную нагрузку на механизм заряжания гаубицы.