«Больше поддержки». Литва передала Украине бронированные внедорожники и другую технику

27 октября, 12:53
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Литва передала Украине бронированные внедорожники (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва передала Украине бронированные внедорожники (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва отправила в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

«Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику», — написал Анушаускас в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1585514603366305794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1585514603366305794%7Ctwgr%5E6b8dc99c11ea47f43768e24cae6505afa7c5f5cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F10%2F27%2F7373734%2F

26 октября командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что предложит не передавать Украине гаубицы PzH 2000 и существующие у Литвы системы ПВО NASAMS, потому что у самой страны уже «предел» в количестве вооружения.

https://www.youtube.com/watch?v=AIwOHjQaH-U&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Помощь Литва Война России против Украины

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