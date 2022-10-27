«Больше поддержки». Литва передала Украине бронированные внедорожники и другую технику
Литва передала Украине бронированные внедорожники (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)
Литва отправила в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
«Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику», — написал Анушаускас в Twitter.
26 октября командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что предложит не передавать Украине гаубицы PzH 2000 и существующие у Литвы системы ПВО NASAMS, потому что у самой страны уже «предел» в количестве вооружения.