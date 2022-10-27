«Больше поддержки». Литва передала Украине бронированные внедорожники и другую технику 27 октября, 12:53 Литва передала Украине бронированные внедорожники (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва отправила в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

«Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику», — написал Анушаускас в Twitter.

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26 октября командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что предложит не передавать Украине гаубицы PzH 2000 и существующие у Литвы системы ПВО NASAMS, потому что у самой страны уже «предел» в количестве вооружения.

