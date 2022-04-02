Первая среди стран ЕС. Литва полностью отказалась от российского газа 2 апреля, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Литва полностью отказалась от российского газа (Фото:Lithuania Flag/flickr)

Литва полностью отказалась от российского газа — с начала апреля газотранспортная система страны прекратила импорт. В Министерстве энергетики Литвы это назвали ответом на энергетический шантаж РФ и развязанную против Украины войну.

Как рассказали в ведомстве, об отказе от голубого топлива свидетельствуют данные оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid. По состоянию на субботу, 2 апреля, импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.

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Теперь все потребности Вильнюса будут удовлетворяться через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. Также при необходимости газ в Литву можно будет поставлять через Латвию, а с 1 мая — через газовую сеть с Польшей.



В ведомстве окончательно исключили требование РФ платить за газ рублями.



«Мы первая страна ЕС среди получавших газ от Газпрома, которая обеспечила независимость от поставок российского газа. И это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременного инфраструктурного решения», — заявил он.



28 марта российский диктатор Владимир Путин поручил правительству, Центральному банку России и Газпрому до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли.

Страны Большой семерки договорились отклонить требование России платить за импорт ее энергоносителей в рублях. О своем отказе также заявили канцлер Германии Олаф Шольц, польская нефтегазовая компания PGNiG, президент Франции Эммануэль Макрон и австрийская OMV.



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