Литва передаст Украине морские радары и противотанковые боеприпасы
Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)
Во вторник, 19 сентября, Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Об этом сообщается на сайте министерства обороны Литвы.
В новый пакет военной помощи вошли системы подрыва, радары морского досмотра и боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.
Также отмечается, что с сентября предназначенные для Украины танки Leopard будут ремонтироваться в Литве.
Во время встречи в формате Рамштайн, где было объявлено о новом пакете помощи, Литва также подписала декларацию о намерениях присоединиться к IT-коалиции — страны-участницы хотят создать единую цифровую систему боевого управления и управления оборонными ресурсами Сил обороны Украины.
Также министр обороны страны Арвидас Анушаускас подтвердил желание положить начало коалиции по разминированию.