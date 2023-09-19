Литва передаст Украине морские радары и противотанковые боеприпасы

19 сентября, 22:42
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Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Во вторник, 19 сентября, Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Литвы.

В новый пакет военной помощи вошли системы подрыва, радары морского досмотра и боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.

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Также отмечается, что с сентября предназначенные для Украины танки Leopard будут ремонтироваться в Литве.

Во время встречи в формате Рамштайн, где было объявлено о новом пакете помощи, Литва также подписала декларацию о намерениях присоединиться к IT-коалиции — страны-участницы хотят создать единую цифровую систему боевого управления и управления оборонными ресурсами Сил обороны Украины.

Также министр обороны страны Арвидас Анушаускас подтвердил желание положить начало коалиции по разминированию.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Литва Военная помощь Война России против Украины

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