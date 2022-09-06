Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении забора на границе 6 сентября, 22:55 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Литва обвинила Беларусь в преднамеренном повреждении заграждения на границе между странами. В связи с этим представителя белорусского посольства вызвали в МИД.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

В Литве также убеждены, что повреждению заграждения способствуют белорусские чиновники, так же как и проникновению нелегальных мигрантов.

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«Белорусскому дипломату вручили ноту с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения физического барьера на литовской государственной границе», — говорится в сообщении.

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В МИД заявили, что подобные действия расцениваются как провокация. Министерство потребовало от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

29 августа Литва завершила строительство физического заградительного барьера на всей протяженности сухопутной границы с Беларусью.

Физический барьер — забор и колючая проволока — установлен на участках протяженностью около 550 км. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.



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