Литва обучила украинских механиков ремонтировать немецкие гаубицы 23 декабря, 16:28 PzH 2000 (Фото:Arvydas Anušauskas / Facebook)

Группу украинских военных механиков в Литве обучили ремонтировать немецкие гаубицы. Ранее изношенные и сломанные САУ отправляли на ремонт из Украины в Европу.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что группа из 16 механиков прошла двухнедельное обучение ремонту немецких гаубиц в Литве.

Майор литовских вооруженных сил Зильвинас Церскус сообщил, что теоретические знания украинцы получили «в другом месте», а в Литве им рассказали о «частых дефектах, которые не описаны в учебниках».

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Ранее Spiegel сообщал, что немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно изнашиваются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте. Отмечалось, что украинские военные выпускают около 300 боеприпасов в день, что влечет за собой сильный износ вооружения.

Немецкие PzH 2000 ремонтировались в Литве, но из-за дороговизны транспортировки Берлин планировал отправлять эти гаубицы на ремонт в Словакию.