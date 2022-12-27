Отправили обратно в Стамбул. В Литву не впустили мужа матери детей Шойгу 27 декабря, 14:39 Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

В Литву не пустили мужа матери детей министра обороны России Сергея Шойгу Адольфаса Каминскаса, ранее его лишили гражданства Литвы.

Об этом сообщает Delfi.

Пресс-секретарь Погранслужбы Литвы Гедрюс Мишутис заявил, что в воскресенье, 25 декабря Каминскас пытался вылететь в Литву из Стамбула.

По его словам, мужчина предъявил должностным лицам недействительный литовский паспорт, а затем попытался въехать в страну по российскому паспорту. Каминскас не смог этого сделать из-за ограничений на въезд для граждан РФ, введенных осенью в Литве и других странах региона.

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«После выполнения всех формальностей пограничники отправили вышеупомянутого человека обратно Стамбул», — сказал Мишутис.

В октябре стало известно, что внебрачная дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу получила гражданство Литвы.

Как установили журналисты, это стало возможным из-за того, что экс-любовница Шойгу Елена Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адольфаса Каминкаса, а тот признал внебрачную дочь Шойгу своей и подал заявление в Департамент миграции Литвы.