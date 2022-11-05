В Литву не пропустили поезд с российской военной символикой

5 ноября, 11:22
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На вагонах была военная символика (Фото:www.facebook.com/pasienislt)

На вагонах была военная символика (Фото:www.facebook.com/pasienislt)

В пятницу, 4 ноября в Литву не пустили поезд с российской военной символикой на вагонах.

Об этом сообщила Служба охраны госграницы Литвы в Facebook.

https://www.facebook.com/pasienislt/photos/pcb.3171863096401732/3171862409735134/

В ведомстве заявили, что в одном составе было три вагона, в другом — два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь.

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Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах Литовские железные дороги.

В ведомстве заявили, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены назад в Калининградскую область, и только тогда составы смогут проследовать по территории Литвы.

https://www.youtube.com/watch?v=Dz0IDGbUKVQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Литва Война России против Украины

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