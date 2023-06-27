Литва не подтверждает информацию о перемещении боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь
Боевик ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону (Фото:REUTERS/Stringer)
Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас не подтверждает информацию о перемещении в Беларусь боевиков ЧВК Вагнер.
Об этом сообщает LRT.
«У нас точно нет такой информации, которая могла бы быть подтверждена данными разведки. А если у нас этого нет, то, как правило, этого нет. Мы не прогнозируем будущее, мы не пишем сценарии», — сказал Анушаускас.
Министр также призвал не верить тому, что говорит российский диктатор Владимир Путин, и добавил, что нужно реагировать не на его слова, а на реальность.
23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».
Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.
В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».
26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.