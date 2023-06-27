Литва не подтверждает информацию о перемещении боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь 27 июня, 16:37 Боевик ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас не подтверждает информацию о перемещении в Беларусь боевиков ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает LRT.

«У нас точно нет такой информации, которая могла бы быть подтверждена данными разведки. А если у нас этого нет, то, как правило, этого нет. Мы не прогнозируем будущее, мы не пишем сценарии», — сказал Анушаускас.

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Министр также призвал не верить тому, что говорит российский диктатор Владимир Путин, и добавил, что нужно реагировать не на его слова, а на реальность.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.