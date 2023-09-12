Литва направила пограничников в Латвию, чтобы помочь с рекордным количеством нелегальных мигрантов 12 сентября, 08:49 Латвийский пограничник у границы с Беларусью, 8 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министерство внутренних дел Литвы отправит 20 пограничников на помощь Латвии, которая сталкивается с рекордным наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс, сообщает Delfi.

«Предварительное решение — отправить на помощь до 20 пограничников, — отметил Абрамавичюс.



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Издание отметило, что такое решение было принято из-за того, что в воскресенье, 10 сентября, нелегальные мигранты пытались незаконно проникнуть в Латвию из Беларуси 256 раз. Это наибольшее количество, которое было зафиксировано в настоящее время.

В конце прошлой недели Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 472 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, а по гуманитарным причинам пересечь границу позволили только двум людям.

Всего в 2023 году пограничники Латвии предотвратили незаконное пересечение границы 7 856 лицами, 318 человек были пропущены в страну по гуманитарным соображениям.

7 июля в Латвии заявили, что белорусские пограничники помогли нелегальным мигрантам пролезть через забор на границе и попасть на территорию страны.

В то же время заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу.

8 августа Кабинет министров Латвии объявил об усиленном режиме работы пограничной системы на шесть месяцев.

15 августа Латвия начала дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны границы. Такое решение приняли из-за усиления гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе.