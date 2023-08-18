В Литве могут закрыть границу с Россией 18 августа, 08:54 Агне Билотайте (Фото:Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) / Facebook)

В Литве не исключают закрытия границы не только с Беларусью, но и с Россией, поскольку нужно быть готовым «к различным угрозам».

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает LRT.

«Сегодня мы имели встречу с главой Госпогранслужбы и всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, то есть закрытие границы с Российской Федерацией, потому что там могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы», — сказала она.

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Билотайте также отметила, что «очень трудно сказать», закроется ли граница с Россией автоматически после закрытия границы с Беларусью, и добавила, что «реальных угроз сейчас нет», но есть «определенные риски» различных провокаций.

Ранее Литва приняла решение о временном закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Пункты Шумскас и Тверечюс будут закрыты с 18 августа.

Также страна вела переговоры с Польшей о возможности полного закрытия границ с Беларусью.

Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Инфографика: NV

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувалкского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс не видит прямой или косвенной угрозы со стороны террористической группировки ЧВК Вагнер, которые находятся в Беларуси.

