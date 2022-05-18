Страны Балтии и Польша просят НАТО расширить военное присутствие на своих территориях из-за угрозы со стороны РФ — The Washington Post 18 мая, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят, чтоб НАТО расширило военное присутствие (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Страны Балтии и Польша просят НАТО значительно расширить военное присутствие на своей территории и предоставить новые возможности, такие как противовоздушная оборона из-за возможной агрессии со стороны России, сообщает The Washington Post.

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«Нельзя исключать прямой военной агрессии России против союзников по НАТО», — говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, полученном газетой The Washington Post.

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В документе сказано, что страна-агрессор Россия может быстро сгруппировать военные силы против восточной границы НАТО и противостоять Альянсу короткой войной.

Документ предлагает поручить контингенту численностью около 20 тысяч военнослужащих быстро направиться в каждую из стран, если они окажутся под угрозой.

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