Литва анонсировала 30-й пакет военной помощи Украине 20 августа, 15:40 Литва готовит очередной пакет военной помощи Украине (Фото:Верховная рада Украины)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине.

«С начала войны в Украину из Литвы отправлено 28 партий военной поддержки. Отправление 29-й и 30-й уже готовится», — написал министр в Twitter.

О содержимом двух пакетов он пообещал объявить в ближайшее время.

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