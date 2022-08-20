Литва анонсировала 30-й пакет военной помощи Украине
Литва готовит очередной пакет военной помощи Украине (Фото:Верховная рада Украины)
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине.
«С начала войны в Украину из Литвы отправлено 28 партий военной поддержки. Отправление 29-й и 30-й уже готовится», — написал министр в Twitter.
О содержимом двух пакетов он пообещал объявить в ближайшее время.
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