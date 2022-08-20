Литва анонсировала 30-й пакет военной помощи Украине

20 августа, 15:40
Литва готовит очередной пакет военной помощи Украине (Фото:Верховная рада Украины)

Литва готовит очередной пакет военной помощи Украине (Фото:Верховная рада Украины)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине.

«С начала войны в Украину из Литвы отправлено 28 партий военной поддержки. Отправление 29-й и 30-й уже готовится», — написал министр в Twitter.

О содержимом двух пакетов он пообещал объявить в ближайшее время.

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https://twitter.com/a_anusauskas/status/1560865472979128322?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560865472979128322%7Ctwgr%5E948d73863d8a58e5da0bb88372bbc357080c8fda%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F08%2F20%2F7145278%2F
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Литва Военная помощь Поставки оружия Война России против Украины

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