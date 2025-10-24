Премьер Литвы Инга Ругинене после инцидента, когда российские истребители нарушили воздушное пространство ее страны, заявила, что их можно сбивать, но это — крайняя мера.

Об этом сообщает LRT.

«Как мне кажется, службы действительно продемонстрировали, что принимают жесткие решения здесь и сейчас. Произошедший инцидент показал, что мы готовы — истребители НАТО были подняты в воздух в ту же секунду, патрулировали и контролировали воздушное пространство — не только обеспечивали безопасность, но и посылали сигнал о том, что мы не потерпим подобного», — заявила она.

По словам главы литовского правительства, поднятые в воздух истребители союзников взвешивают, как реагировать на нарушения. Ругиненэ отметила, что нужно понимать, какими будут последствия открытия огня.

«Мы готовы сделать это в крайнем случае, но на сегодня мы стабилизировали ситуацию именно так», — сказала премьер Литвы.

23 октября Вооруженные силы Литвы заявили, что два российских истребителя совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство страны. Авиацию НАТО подняли для перехвата самолетов Су-30 и Ил-78, которые залетели на 700 метров в воздушное пространство Литвы из Калининграда.

В Минобороны России взамен заявили, что их истребители не нарушали воздушное пространство Литвы. Россияне утверждают, что Су-30 выполняли «тренировочный полет» над Калининградской областью.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии и других странах.

Инфографика: NV

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

6 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что одной из версий появления дронов над стратегическими объектами в Европе является их прямой «засил из России». Однако он не подтвердил, что за этим непосредственно стоит страна-агрессор.