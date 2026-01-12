Президент Литва Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс готов поддержать Украину в рамках будущих гарантий безопасности , в частности сухопутными силами, ПВО и морскими возможностями.

Об этом он сказал в интервью LRT.

Науседа отметил, что поддержка мира в Украине должна обеспечиваться во всех доменах — на море, на суше и в воздухе. Однако, по его словам, участие разных стран далеко не одинаково: одни готовы дать больше, другие — меньше. Президент подчеркнул, что Литва, с учетом своего размера и возможностей, делает очень ощутимый вклад.

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Науседа также подчеркнул, что литовские военные прибудут в Украину не для ведения боевых действий, а для поддержания безопасности. Вместе с тем, конкретные решения еще не принимали.

Он говорит, что Литва готова помочь прежде всего сухопутными войсками и противовоздушной обороной. Однако Науседа отметил, что Вильнюс не может предоставить системы Patriot, поскольку не имеет их на вооружении. А говорить о NASAMS «слишком рано».

Относительно конкретных сухопутных подразделений, литовский президент подчеркнул, что окончательный состав и численность военных еще будут уточняться. По его словам, все будет зависеть от потребностей Украины и вклада других партнеров.

Также Науседа заявил, что среди помощи может быть корабль. Однако он подчеркнул, что «сейчас очень рано все это конкретизировать».

Как утверждает президент Литвы, на предыдущем заседании коалиции желающих «детали относительно конкретных средств еще не обсуждали». Они появятся позже, потому что сейчас «работа ждет начальников штабов, которые продолжат обсуждение», отметил Науседа.

Он сообщил, что возможная конфигурация участия Литвы может меняться в зависимости от того, какие способности другие страны будут готовы предоставить в большем или меньшем объеме.

«Позиция американцев такова: они констатируют приближение к мирному соглашению, но я остаюсь осторожным, потому что мы уже неоднократно говорили о приближении, после чего снова происходил откат. Поэтому сегодня говорить о мире и о том, что он может наступить в ближайшие недели, преждевременно», — сказал президент Литвы.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

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Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

7 января руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что конкретные результаты переговоров в Париже по гарантиям безопасности Украины уже есть. Он подчеркнул, что не всю информацию можно разглашать публично.

8 января президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на высшем уровне с участием Дональда Трампа.

10 января издание Le Monde сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с парламентом план возможного развертывания 6000 французских военных в Украине после достижения мирного соглашения.