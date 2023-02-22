Решение может еще измениться. Литва будет бойкотировать зимнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за участия РФ 22 февраля, 14:35 Литва (Фото:Enric Bach/Wikipedia)

В Литве решили бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за участия в ней россиян. Единственной возможностью участия страны в ПА может быть недопущение к участию Австрией российской делегации.

Об этом сообщает Delfi.

«Мы до последнего момента ждем правильного решения Австрии. Если бы я узнала, что австрийцы отказываются впускать делегацию России, решение изменилось бы. Но надежд нет», — сказала глава литовской делегации Вилия Алекнайте Абрамикене.

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По ее словам, если Австрия передумает предоставлять возможность россиянам участвовать во встрече, решение о бойкоте зимней сессии может измениться. Но, по ее мнению, надежды на это нет.

В Вену должны были отправиться три литовских парламентария: Вилия Алекнайте Абрамикене, Лауринас Касчюнас и Гедрюс Сурплис. Алекнайте Абрамикене подчеркнула, что их делегация как никогда единственная в решении бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Украинская делегация не будет участвовать в заседаниях зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 23−24 февраля в Вене, в знак протеста против допуска к ней представителей РФ.

Представители более 20 стран в общем письме призвали австрийские власти и главу ПА ОБСЕ не допустить российскую делегацию к участию в зимней сессии ассамблеи.

Делегации РФ и Беларуси не участвовали в предыдущих заседаниях ПА ОБСЕ летом и осенью прошлого года, состоявшихся в Великобритании и Польше, поскольку им не выдали виз принимающей страны.