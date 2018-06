"Лицемерный рассадник предвзятости". Почему США вышли из Совета ООН по правам человека

Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировала обособленную позицию на международной политической арене.

Во вторник, 19 июня, Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека, отметив, что эта организация "подрывает интересы союзников США" (прежде всего Израиля), а ее деятельность не соответствует заявленным целям.

На фоне недавнего демарша США из нескольких международных соглашений это событие вызвало широкую реакцию в мире.

К тому же, заявление Вашингтона прозвучало на следующий день после того, как верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обвинил сами США в "бессовестной" практике разлучения семей нелегальных иммигрантов и призвал власти страны прекратить подобные нарушения прав детей и их родителей.

НВ собрало все подробности события.

19 июня на специальной пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео заявили о выходе своей страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Это международный правозащитный орган, являющийся вспомогательным при Генеральной Ассамблее ООН.

Основные причины такого решения Вашингтона озвучила постпред Хейли, напомнив, что еще год назад она от имени США призвала к немедленной реформе Совета ООН по правам человека во время своей поездки в штаб-квартиру организации в Женеве. С тех пор, по мнению американской стороны, существенных изменений не произошло.

Полное видео выступления Никки Хейли с объяснением причин решения США:

.@USUN Ambassador Nikki Haley announces the U.S. withdrawal from the @UN #HumanRightsCouncil. pic.twitter.com/G1Zk7ZZhGT