"Лицемерный рассадник предвзятости". Почему США вышли из Совета ООН по правам человека

Постпред США в ООН Никки Хейли обвинила организацию в "бесконечной враждебности" к Израилю

Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировала обособленную позицию на международной политической арене.

Во вторник, 19 июня, Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека, отметив, что эта организация "подрывает интересы союзников США" (прежде всего Израиля), а ее деятельность не соответствует заявленным целям.

На фоне недавнего демарша США из нескольких международных соглашений это событие вызвало широкую реакцию в мире.

К тому же, заявление Вашингтона прозвучало на следующий день после того, как верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обвинил сами США в "бессовестной" практике разлучения семей нелегальных иммигрантов и призвал власти страны прекратить подобные нарушения прав детей и их родителей.

НВ собрало все подробности события.

Что произошло и чем недовольны США

19 июня на специальной пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео заявили о выходе своей страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Это международный правозащитный орган, являющийся вспомогательным при Генеральной Ассамблее ООН.

Основные причины такого решения Вашингтона озвучила постпред Хейли, напомнив, что еще год назад она от имени США призвала к немедленной реформе Совета ООН по правам человека во время своей поездки в штаб-квартиру организации в Женеве. С тех пор, по мнению американской стороны, существенных изменений не произошло.

Полное видео выступления Никки Хейли с объяснением причин решения США:

Хейли назвала правозащитный орган ООН "рассадником политической предвзятости", указав на "преследование" им Израиля на фоне игнорирования нарушения прав человека в других странах.

В качестве примеров представитель США указала на прошлогоднее избрание Демократической Республики Конго членом совета вопреки свидетельствам о репрессиях и массовых нарушениях прав человека. Кроме того, Хейли напомнила, что за последний год Совет ООН по правам человека не посвятил ни одной сессии подавлению демонстраций в Иране или ситуации в Венесуэле, где в 2017 году были зафиксированы масштабные злоупотребления в области прав человека в ходе антиправительственных протестов.

Хейли назвала правозащитный орган ООН "рассадником политической предвзятости", указав на "преследование" им Израиля

"Слишком долго Совет ООН по правам человека был защитником нарушителей этих прав", - подчеркнула постпред США.

При этом Хейли обвинила правозащитную организацию ООН в "бесконечной враждебности по отношению к Израилю" и "непропорциональном фокусировании" на правозащитных проблемах в секторе Газа, ссылаясь на ряд принятых резолюций, где подчеркиваются злоупотребления израильского правительства в отношении палестинцев в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

США также указали на отсутствие воли к реформированию Совета ООН по правам человека у других государств-членов организации. "Почти все страны, с которыми мы встречались, согласны с нами - в общих принципах и за закрытыми дверями, - что Совет по правам человека нуждается в серьезных, радикальных, системных изменениях. Но ни одна страна не имела мужества присоединиться к нашей борьбе", - подчеркнула американский постпред в ООН.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео, присутствовавший на пресс-конференции вместе с Хейли, подчеркнул роль американского президента Дональда Трампа в принятии решения о демарше Вашингтона.

"Слишком многие обязательства остались невыполненными. Президент Трамп хочет вывести мяч вперед. С первого дня он обращался с призывами к учреждениям или странам, которые говорят одно, а делают другое - именно в этом состоит проблема Совета ООН по правам человека", - заявил Помпео.

В то же время Хейли сделала акцент на том, что Вашингтон не отказывается от своих обязательств в сфере прав человека, выходя из Совета ООН.

"Как раз наоборот. Мы предпринимаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной организации, заботящейся лишь о собственных интересах и насмехающейся над правами человека", - сказала постпред США.

Смотрите также

Мировая реакция

На громкое решение Вашингтона немедленно отреагировали многие международные организации, страны, подразделения ООН и правозащитные группы.

Единственным государством, которое полностью поддержало выход США из Совета ООН по правам человека, ожидаемо стал Израиль.

Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и постпреда Хейли за их отважное решение

Премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за такую позицию его государства: "Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и постпреда Хейли за их отважное решение, принятое против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека", - написал Нетаньяху в своем Twitter.

По его мнению, из-за постоянной критики Израиля Совет "зарекомендовал себя предвзятой, враждебной, антиизраильской организацией, которая предала свою миссию по защите прав человека".

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что сожалеет о решении Вашингтона. Он отметил, что хотел бы видеть США в составе Совета ООН, который играет "очень важную роль в продвижении и защите прав человека во всем мире".

А верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн отметил в своем комментарии: "Учитывая состояние прав человека в современном мире, США должны активизировать усилия, а не отступать".

Заявление США прозвучало вскоре после очередной сессии Совета ООН по правам человека / Фото ЕРА

Обеспокоена демаршем США верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. По ее словам, решение американских властей покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии".

Она также отметила, что Евросоюз разделяет необходимость повышения эффективности Совета по правам человека и не исключает возможность дальнейшей совместной деятельности с США в этой сфере.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал выход Вашингтона из правозащитного Совета ООН "прискорбным".

"Мы не скрывали, что Великобритания хочет видеть реформирование Совета по правам человека, но мы полны решимости работать над его укреплением изнутри", - добавил однако Джонсон.

Выход Трампа [из Совета ООН] особенно тревожит с учетом того, что он постоянно восхваляет деспотов и диктаторов

Более жесткое заявление в отношении Дональда Трампа озвучил Национальный комитет Демократической партии США. "Выход Трампа [из Совета ООН] особенно тревожит с учетом того, что он постоянно восхваляет деспотов и диктаторов, известных ужасающими нарушениями прав человека, не говоря уже о жестоком обращении администрации Трампа с семьями мигрантов, ищущих убежище", - говорится в заявлении демократов.

Последнюю неделю в Америке действительно длится скандал вокруг ужесточения антииммиграционной политики Белого дома. В последние месяцы она привела к тому, что на южной границе США у задержанных нелегалов, подлежащих уголовному преследованию, стали принудительно забирать несовершеннолетних детей. С апреля с родителями были разлучены около 2 тыс. детей, 100 из них – в возрасте до четырех лет.

Смотрите также

Международная правозащитная организация Human Rights Watch также резко раскритиковала радикальное решение Вашингтона, назвав его "печальным отражением одномерной политики Трампа в области прав человека".

"Совет ООН по правам человека сыграл важную роль в таких странах, как Северная Корея, Сирия, Мьянма и Южный Судан, но все, что заботит Трампа – это защита Израиля", - заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Откуда еще вышли США

Ранее Белый дом под руководством Дональда Трампа принял еще несколько резонансных решений о выходе из международных соглашений.

Отзыв подписи итогового коммюнике саммита G7

8-9 июня 2018 года в Канаде прошел саммит лидеров стран Большой семерки, в ходе которого Трамп занял непреклонную позицию относительно введения американских пошлин на импорт товаров из стран ЕС, Канады и Мексики.

Тем не менее по итогам саммита глава Белого дома, как сообщалось первоначально, решил подписать итоговое коммюнике встречи. Однако уже покидая Канаду и находясь на борту своего самолета, американский президент отозвал свою подпись.

Смотрите также

Поводом для такого решения он назвал заявления хозяина саммита, канадского премьера Джастина Трюдо, пообещавшего ввести ответные торговые пошлины для американских товаров со стороны Канады.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина [Трюдо] во время пресс-конференции и факте, что Канада вводит большие пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность [введения] тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!" - написал Трамп.

Международная общественность расценила такое решение американского президента как шаг к разрыву устоявшегося многолетнего единства между крупнейшими развитыми государствами мира.

Ядерная сделка с Ираном

8 июня 2018 года Трамп заявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана и введении новых санкций против этой страны.

Трамп демонстрирует отказ от соглашения с Ираном - "худшей сделки в истории" / Фото ЕРА

Этот документ - Совместный всеобъемлющий план действий – был подписан в 2015 году между Ираном и шестью государствами: США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В обмен на отмену международных санкций Иран согласился вывезти за границу большую часть обогащённого урана и предоставить МАГАТЭ доступ ко всем своим ядерным объектам сроком на 20 лет. Это позволяет организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Трамп назвал эту сделку "худшей в истории".

Смотрите также

Соглашение по климату

1 июня 2017 года президент Трамп заявил, что США прекращают участие в Парижском климатическом соглашении. Этот документ, подписанный в 2015 году в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере Земли с 2020 года.

Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов

Однако Трамп убежден, что этот документ не отвечает интересам США. "Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс", - подчеркнул американский президент.

Историческое соглашение с Кубой

16 июня 2017 года Трамп заявил, что отменяет знаковое соглашение администрации Барака Обамы с Кубой, направленное на потепление в отношениях двух стран после полувекового "замороженного" конфликта.

В частности, Трамп отказался от политики, которая позволяла кубинцам, бежавшим в США, в течение года обратиться с просьбой о предоставлении им вида на жительство.

Кроме того, американский президент вновь запретил отдельные поездки граждан США на Кубу. Речь идет о международном обмене между странами. Американские власти заявили, что отныне будут контролировать и другие подобные поездки, чтобы убедиться, есть ли представитель туристической группы и действительно ли путешественники занимаются образовательным и культурным обменом.

Трамп также подчеркнул, что не намерен отменять санкции против Кубы.