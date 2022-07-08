Ястреб. Байрактар от литовцев уже прибыл в Украину

8 июля, 23:19
Беспилотник Bayraktar от литовцев назвали Vanagas (Ястреб) (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

Беспилотник Bayraktar от литовцев назвали Vanagas (Ястреб) (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

В Украину из Литвы прибыл беспилотник Bayraktar Vanagas (Ястреб), на который собрали деньги литовцы. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Андрей Сибига в пятницу, 8 июля.

«Литовский Bayraktar Vanagas уже в Украине! Это немаловажное проявление дружбы и единства, что в очередной раз доказывает — не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично [главе компании Baykar] Халуку Байрактару и [журналисту] Андюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!» — подчеркнул он.

Видео дня
https://twitter.com/andrii_sybiha/status/1545468955539648512

О том, что беспилотник уже в Украине, также написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Читайте также:
https://twitter.com/a_anusauskas/status/1545493706391822336

Сбор средств на Байрактар для Украины инициировал телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас. После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

Сначала украинцы хотели Байрактары, теперь – ядерное оружие – Лачен

https://www.youtube.com/embed/cEmnHmt_dyw
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Роберт Таибби: «Спасение в том, чтобы осознать, что происходит» (Фото:Julien L/Unsplash)
Иногда взрываетесь от гнева? Четыре причины, почему так происходит, и как с этим справиться
Роберт Таибби
Михаил Подоляк (Фото:Александр Кузьмин / Бабель)
«Договор с РФ сейчас — отложенная война» /
Россия будет постоянно нуждаться в экспансии для контроля внутреннего пространства — интервью с Подоляком
8 июля, 21:43
Политика
Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)
Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем
Патрисия Ридделл
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X