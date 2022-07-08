Ястреб. Байрактар от литовцев уже прибыл в Украину 8 июля, 23:19 Беспилотник Bayraktar от литовцев назвали Vanagas (Ястреб) (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

В Украину из Литвы прибыл беспилотник Bayraktar Vanagas (Ястреб), на который собрали деньги литовцы. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Андрей Сибига в пятницу, 8 июля.

«Литовский Bayraktar Vanagas уже в Украине! Это немаловажное проявление дружбы и единства, что в очередной раз доказывает — не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично [главе компании Baykar] Халуку Байрактару и [журналисту] Андюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!» — подчеркнул он.



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О том, что беспилотник уже в Украине, также написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



Сбор средств на Байрактар для Украины инициировал телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас. После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

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