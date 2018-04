Литовский политик: Запад должен принять стратегию "Украина во-первых" и инвестировать в успех Киева

Экс-глава МИД Литвы Пятрас Вайтекунас в интервью Радио НВ заявил, что Запад должен принять стратегию "Украина во-первых" и инвестировать в успех Киева.

- Страны Балтии сейчас, и в Литва в частности, чувствуют по отношению к себе гибридную агрессию России? И в чем это проявляется?

- Это конечно информационная агрессия на наши страны. И энергетические проекты которые угрожают самому существованию Литвы. Я имею в виду ядерную станцию, которую строят в 50 км от нашей столицы Вильнюса. Гибридная война против Литвы - происходит здесь, в Украине, с оккупацией Крыма, с войной России на Донбассе. Это нас касается тоже. И нам угрожают российские действия в Солсбери, где они использовали химическое оружие, нам угрожают в Литве. Нам угрожают российские действия при поддержке этого животного Асада, который травит своих граждан химическим оружием. И конечно прямые провокации. Но мы начали это понимать и начали как-то отвечать асимметрично. Потому что мы понимаем, что каждая провокация - это тест для нас, это экзамен. Как на него ответить? Россияне думают: "Может вы промолчите? Может вы думаете, что вы умнее нас?" Например, если я вас сейчас так грубо толкну - вот так действует и Россия. Россия не является сильной державой, она не является сильными мировым лидером или супердержавой. Но она конечно является мировым игроком.

- Тем не менее на выборы она влияет во многих странах.

- Повлияла. Хотя мы и не знаем, насколько. Конечно Россия влияет на выборы и это недопустимо. Но я хочу сказать, что сила Россия - в ее непредсказуемости. Провокатор может быть слабым, но он провоцирует - смотрит реакцию. Смотрит, кто слабее, кто не ответит. Вот я бы сказал образно так: один провокационный пролет над нашими натовскими кораблями - одна российская компания в бан-лист по исключению торговых отношений. Действовать надо так. Надо отвечать на провокации, как на экзамене - вот моя мысль.

- А возможно ли противодействие гибридной агрессии России, когда осуществляются такие проекты, как “Северный поток-2”.

- Возможно, но об этом мало кто думает. Санкции - это не стратегия. Уже очень многие повторяют эту фразу. Санкции должны сохраняться, санкции должны усиливаться в случае новых актов агрессии России. Но санкции - это не стратегия. Мы уже сейчас должны думать, какую стратегию мы будем проводить в отношении пост-путинской России. "Северный поток-2" - это только деталь, которая показывает то, что в Европе многие до сих пор не понимают, что Россия президента Путина - это проблема. а не возможность.

- Среди стран НАТО, государства Балтии находятся к России ближе всего. Чувствуют ли они себя защищенными перед возможной прямой агрессией со стороны России? Можете ли вы рассчитывать на поддержку своих партнеров?

- Стопроцентно. У меня нет никаких сомнений, в том, что пятая статья договора НАТО будет введена в действие в случае открытой российской агрессии в Литве, или в других балтийских странах. Или в других странах-членах НАТО. У меня нет сомнений по этому поводу. И я думаю, что президент Путин понимает, что он встретился бы в таком случае с адекватным ответом со стороны НАТО. Но какой этот ответ будет, никто не может предугадать заранее. Но он точно был бы.

- Некоторые партнеры Украины на Западе говорят, что коррупция возможно больший наш враг, чем Россия. Вы согласны с такой позицией?

- Я считаю, что стратегия Запада, которую называли "Россия - во-первых" ("Russia - first") должна поменяться на стратегию "Украина - во-первых", "Ukraine - first", "Moldova first", "Georgia - first". Россия сейчас пытается вокруг себя создать полосы или круг неудач из стран-неудачников. Запад должен создавать вокруг России примеры удачных историй, удачных реформ. И поэтому Украине нужно обязательно, конечно, останавливать президента Путина. А значит необходимо помогать Украине оружием, и всем, что нужно. Чтобы провал политики Путина начался на Донбассе. Нужно серьезно инвестировать в успех Украины. А успех Украины без постепенного уничтожения слоя олигархов - невозможен. Я имею в виду не физическое уничтожение олигархов. Им надо обрубить крылья. Олигарх - это человек, который имеет деньги, владеет медиа, и посылает своих холуев в парламент. Вот это нужно обрубать. Он не должен иметь политическое влияние. И он не должен владеть пиаром. Пусть он просто останется богатым, рациональным хорошим хозяйственником, который занимается бизнесом. Все таки кто-то открыто и решительно должен сказать,что с олигархией в Украине должно быть покончено.

Пятрас Вайтекунас — литовский политик и дипломат; физик по образованию; министр иностранных дел Литвы с 12 июля 2006 года до 9 декабря 2008 года.