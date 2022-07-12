«Убийца орков». Литовцы купили для Украины 110 антидронов — журналист 12 июля, 13:29 Литовцы купили для Украины 110 антидроновых ружей (Фото:twitter.com/AndriusTapinas)

Литовцы купили для Украины 110 антидронов и 80 радаров Wingman, заявил журналист Андрюс Тапинас.

«Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist — „Убийца орков“. Сегодня мы добавили 80 радаров Wingman — одобренных НАТО, которые позволяют оператору антидрона обнаруживать и сбивать российский беспилотник, не замечая его на расстоянии до 5 км», — написал он в Twitter.

Видео дня

По его словам, стоимость составляет €1095000.

В среду, 6 июля, 10 тысяч литовцев собрались на авиабазе, чтобы увидеть отправку в Украину «народного» беспилотника Bayraktar TB2.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Bayraktar объявила, что передаст его бесплатно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.