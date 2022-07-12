«Убийца орков». Литовцы купили для Украины 110 антидронов — журналист

12 июля, 13:29
Литовцы купили для Украины 110 антидроновых ружей (Фото:twitter.com/AndriusTapinas)

Литовцы купили для Украины 110 антидроновых ружей (Фото:twitter.com/AndriusTapinas)

Литовцы купили для Украины 110 антидронов и 80 радаров Wingman, заявил журналист Андрюс Тапинас.

«Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist — „Убийца орков“. Сегодня мы добавили 80 радаров Wingman — одобренных НАТО, которые позволяют оператору антидрона обнаруживать и сбивать российский беспилотник, не замечая его на расстоянии до 5 км», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1546536510077292545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1546536510077292545%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F81336-litovci-kupili-110-antidronovih-rushnic-dlya-ukrajini-zbroyu-nazvali-vbivcya-orkiv

По его словам, стоимость составляет €1095000.

В среду, 6 июля, 10 тысяч литовцев собрались на авиабазе, чтобы увидеть отправку в Украину «народного» беспилотника Bayraktar TB2.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Bayraktar объявила, что передаст его бесплатно.

https://www.youtube.com/watch?v=9p-yk2-dtWQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Артем Шевалев
Член Совета директоров ЕБРР
Победа Украины или «неунижение россии» — безальтернативный выбор Запада

Западные избиратели поблагодарят свои правительства за поддержку Украины — любой другой вариант будет стоить им недопустимо дорого.

12 июля, 12:01
Эксперты
Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
12 июля, 08:22
Страны
Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)
Сюжет
Жара в Коломбо /
Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина
12 июля, 07:43
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X