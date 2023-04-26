Лавров заявил, что слова Павела о Китае «ненормальны для политика». МИД Чехии назвал его «клоуном» 26 апреля, 09:14 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента Чехии Петра Павела о Китае «не соответствуют работе нормального политика». В МИД страны его назвали «клоуном» и напомнили: РФ — страна-террорист.

Свое заявление Лавров сделал на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник, 25 апреля, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Ранее Павел заявил, что Пекину нельзя доверять роль посредника в «мирных инициативах», поскольку он, по его мнению, заинтересован в затягивании развязанной Россией полномасштабной войны против Украины, а «статус-кво может подтолкнуть РФ к ряду уступок».

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«Это заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля», — прокомментировал Лавров.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ему ответил: «Заявления клоуна Лаврова в адрес нашего президента Петра Павела смехотворны. Россия — государство-террорист, и его руководство должно предстать перед международным трибуналом».

Глава МИД Сергей Лавров приехал в США на заседание Совбеза ООН, где в течение апреля председательствует РФ, развязавшая полномасштабную войну против Украины. В Офисе президента его приезд и заявления назвали «абсурдом» и заявили, что «ООН ускоренно обнуляет свою репутацию».

