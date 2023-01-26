Новая посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву 26 января, 11:17 Линн Трейси (Фото:Посольство США в Москве/Telegram)

В Москву прибыла новая посол США в России Линн Трейси. Об этом дипведомство сообщило в ночь на четверг, 26 января, в Telegram.

В конце декабря 2022 года ее кандидатуру поддержал Сенат. Трейси стала первой женщиной, занявшей должность посла США в России.

Она была американским послом в Армении, а в 2014—2017 годах — зампосла США в Москве. Также дипломат работала в американских посольствах в Казахстане, Пакистане и Туркменистане.

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Предыдущий посол США в России Джон Салливан, занимавший должность почти три года, завершил свою работу в сентябре 2022 года и уехал из Москвы.