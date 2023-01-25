Новый посол США в РФ может начать работу в Москве еще в этом месяце — Госдеп 25 января, 09:02 Линн Трейси (Фото:www.facebook.com/usembarmenia)

Новый посол США в РФ Линн Трейси может начать работу в Москве еще в этом месяце, сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы ожидаем, что посол Трейси отбудет в Российскую Федерацию, где в ближайшие дни вручит верительные грамоты. Мы ожидаем, что она будет на месте в конце этого месяца. В настоящее время она проводит консультации с офисами и отдельными лицами здесь, в Вашингтоне», — сказал он на брифинге.

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По его словам, посол Трейси встречалась с послом РФ в США Антоновым.

«Для нее это была возможность обсудить это со своим коллегой здесь, в округе Колумбия», — сказал он.

Прайс добавил, что в ходе встречи Трейси не обсуждала какую-либо форму урегулирования жестокой войны России против Украины путем переговоров.

«Это не нам делать. Это не нам делать в Вашингтоне», — сказал он.

Назначение Трейси ознаменовало полную смену руководства посольства в Москве. Официальные лица США настаивают на том, что они планируют быстро создать сильную дипломатическую команду в РФ.

Помимо войны в Украине, вопрос задержанных в России американцев, вероятно, станет ключевым приоритетом для нового посла.