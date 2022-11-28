США звонили России по «деконфликтной» линии связи только один раз с начала войны 28 ноября, 22:15 Представитель Вашингтона отказался уточнить, какие действия России вызвали тревогу в США (Фото:Michael_Luenen/Pixabay)

Линия связи, которая была создана между Пентагоном и вооруженными силами России в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину использовалась только один раз, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, США инициировали звонок по «деконфликтной» линии связи, чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

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Чиновник отказался вдаваться в подробности, но добавил, что она не использовалась, когда 15 ноября в Польше упала ракета, вероятно, украинской ПВО, в результате чего погибли два человека.

Хотя официальный представитель Вашингтона отказался уточнить, какие действия России вызвали тревогу в США, Reuters предполагает, что речь могла идти о российской оккупации ЗАЭС или угрозах подрыва Каховской ГЭС.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Турции.

После этого 15 ноября он посетил Киев, где застал массированный ракетный удар РФ по Киеву и другим городам Украины.