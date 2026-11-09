Об этом вечером 8 ноября сообщила президент Молдовы Майя Санду.

По её словам, на протяжении десятилетий Россия использовала энергоресурсы как инструмент шантажа Молдовы, однако теперь страна больше не закупает российский газ.

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«Больше никакого российского газа. Молдова не покупает его в России, а еще две линии электропередачи в Румынию уже на подходе», — написала Санду.

Президент поблагодарила всех, кто принял участие в реализации проекта.