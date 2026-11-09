Молдова полностью отказалась от российского газа — Санду
На протяжении десятилетий Россия использовала энергоресурсы как инструмент шантажа Молдовы (Фото: x.com/sandumaiamd?)
Молдова запустила линию электропередачи Вулканешты — Кишинев, соединяющую страну с Румынией и европейской энергосистемой.
Об этом вечером 8 ноября сообщила президент Молдовы Майя Санду.
По её словам, на протяжении десятилетий Россия использовала энергоресурсы как инструмент шантажа Молдовы, однако теперь страна больше не закупает российский газ.
«Больше никакого российского газа. Молдова не покупает его в России, а еще две линии электропередачи в Румынию уже на подходе», — написала Санду.
Президент поблагодарила всех, кто принял участие в реализации проекта.