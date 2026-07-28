Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 28 июля, приняли участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом в Вашингтоне.

Об этом сообщают The Guardian и CNN.

Перед началом церемонии Зеленский провел краткую беседу с Нетаньяху. О содержании разговора стороны пока не сообщали.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, Владимир Зеленский и Александр Стубб / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Зеленский и Нетаньяху / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Владимир Зеленский беседует с президентом Финляндии Александром Стуббом / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Во время церемонии Дональд Трамп выступил с речью, в которой почтил память сенатора, назвав его «настоящим, неповторимым американцем».

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«Он умер, выполняя дело, к которому был призван. Он был поистине великим политиком, служившим стране, которую так глубоко любил», — сказал президент США.

Трамп на церемонии прощания / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Трамп также отметил, что Грэм ушел из жизни «на пике своей карьеры», и назвал его легендой и другом, которого «никто не забудет». При этом он назвал сенатора «крепким орешком» и добавил, что, несмотря на политические разногласия, Грэма уважали представители обеих партий США.

«Как брат, сенатор, воин и патриот, он выдержал все испытания до самого конца. Линдси, мы любим тебя. Да благословит тебя Бог», — сказал Трамп.

В преддверии памятных мероприятий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на мемориальном ужине, состоявшемся в отеле Four Seasons в Вашингтоне. Вместе с ним в мероприятии приняла участие его супруга Сара Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В своем выступлении премьер-министр Израиля отметил вклад Линдси Грэма в развитие американо-израильских отношений.

«Америка потеряла великого патриота. Израиль потерял одного из своих самых больших друзей и сторонников. А я потерял дорогого друга», — заявил Нетаньяху, добавив, что сенатор был предан делу обеспечения безопасности США и Израиля, а также борьбе с антисемитизмом.

28 июля в США простились с сенатором Линдси Грэмом, который внезапно скончался 11 июля. Гроб с телом сенатора в сопровождении военного почетного караула доставили в ротонду Капитолия, где состоялась закрытая церемония. Позднее в Вашингтонском национальном соборе прошла поминальная служба.

Линдси Грэма похоронят 29 июля в штате Южная Каролина. Перед погребением гроб доставят в здание парламента штата, после чего траурная процессия направится к Первой баптистской церкви города Колумбия, где состоится заключительная церемония прощания.

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Влиятельный американский сенатор-республиканец и друг Украины Линдси Грэм скончался вечером 11 июля, вскоре после возвращения из Украины. В его офисе сообщили о «кратковременном и внезапном недуге». Позднее агентство Associated Press со ссылкой на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы сообщило, что причиной смерти Грэма мог стать разрыв аорты, вызванный атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.