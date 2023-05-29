«Удачная трата денег на смерти россиян». Российское МВД объявило сенатора Грэма в розыск из-за вырванной из контекста фразы

29 мая, 12:14
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Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

В понедельник, 29 мая, Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщает российское медиа НСН.

«Основание для розыска: статья УК», — указано в карточке Грэма на сайте МВД. В то же время МВД не уточняет, по какой именно статье его разыскивают.

Предварительно, в СМИ было обнародовано видео встречи между американским сенатором Линдси Грэмом и президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой Грэм называл смерть россиян самым удачным расходованием денег Вашингтона.

Видео дня

Кремль начал обвинять Грэма, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить против него дело из-за «русофобских высказываний». Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова американца «позором», в МИД РФ заявили, что одна из «инвестиций» США уже привела ко Второй мировой". Однако это отдельные две фразы, которые не стояли рядом.

Позже агентство Reuters раскритиковало утверждения, которые были приписаны Линдси Грэму. Согласно отчету Reuters, сенатор на самом деле употреблял фразы о «умирающих россиянах» и «выгодных инвестициях» в разных контекстах разговора.


Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Россия Сенат США Линдси Грэм

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