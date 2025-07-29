«Садитесь за стол переговоров». Сенатор Грэм ответил на пост Медведева, в котором тот пригрозил США войной

29 июля, 09:17
Поделиться:
Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп серьезно намерен завершить войну РФ против Украины (Фото: REUTERS/Erin Scott)

Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп серьезно намерен завершить войну РФ против Украины (Фото: REUTERS/Erin Scott)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на сообщение зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором тот пригрозил США войной после того как президент США Дональд Трамп сократил ультиматум России до 12 дней.

На своей странице в X он написал, что президент США Дональд Трамп серьезно намерен завершить войну РФ против Украины.

«Тем в России, кто считает, что президент Трамп не имеет серьезных намерений положить конец кровопролитию между Россией и Украиной. Вы и ваши клиенты вскоре убедитесь, что глубоко ошибались. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не является президентом», — отметил Грэм.

Реклама

Сенатор также призвал россиян сесть за стол переговоров.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Читайте также:
Это может переломить ход войны. В чем очень серьезно просчитался Путин

15 июля президент США сказал, что «конечный срок», который он установил для РФ, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

28 июля Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

Читайте также:
«Четкая позиция». Зеленский отреагировал на заявление Трампа о новом дедлайне для России по мирному соглашению

В ответ на это Дмитрий Медведев заявил, что американский президент «приближается к войне с Россией».

«Трамп играет в игру ультиматумов с Россией: 50 дней или 10… Он должен помнить две вещи: Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо [Джо Байден]», — пригрозил он.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Линдси Грэм Дональд Трамп Дмитрий Медведев Война России против Украины Санкции против России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies