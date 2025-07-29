«Садитесь за стол переговоров». Сенатор Грэм ответил на пост Медведева, в котором тот пригрозил США войной

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на сообщение зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором тот пригрозил США войной после того как президент США Дональд Трамп сократил ультиматум России до 12 дней.

На своей странице в X он написал, что президент США Дональд Трамп серьезно намерен завершить войну РФ против Украины.

«Тем в России, кто считает, что президент Трамп не имеет серьезных намерений положить конец кровопролитию между Россией и Украиной. Вы и ваши клиенты вскоре убедитесь, что глубоко ошибались. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не является президентом», — отметил Грэм.

Сенатор также призвал россиян сесть за стол переговоров.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

15 июля президент США сказал, что «конечный срок», который он установил для РФ, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

28 июля Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

В ответ на это Дмитрий Медведев заявил, что американский президент «приближается к войне с Россией».

«Трамп играет в игру ультиматумов с Россией: 50 дней или 10… Он должен помнить две вещи: Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо [Джо Байден]», — пригрозил он.