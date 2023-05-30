«Знак почета». Американский сенатор Грэм гордится объявлением в розыск в РФ 30 мая, 09:14 Линдси Грэм (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, которого Россия объявила в розыск из-за вырванной из контекста фразы, заявил, что гордится этим. Об этом он написал в Twitter.

«Я буду расценивать ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как знак уважения», — сообщил Грэм.

Он выразил свою радость по поводу возмущения путинского режима, вызванного его поддержкой Украины.

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«Я и в дальнейшем буду солидарен с Украиной и буду поддерживать ее свободу, пока всех российских военных не прогонят с территории Украины», — подчеркнул сенатор.

Грэм также выразил готовность добровольно явиться перед Международным уголовным судом, если россияне, желая арестовать его, сделают то же самое.

«Есть предложение для моих российских „друзей“, которые хотят арестовать и судить меня за обращение к режиму Путина, как к военным преступникам: я подчинюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если вы сделаете то же самое. Приходите и докажите свою позицию. Увидимся в Гааге!» — отметил он.

Министерство внутренних дел России объявило Линдси Грэма в розыск 29 мая.

26 мая в СМИ было опубликовано видео его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой Грэм якобы называл смерть россиян самым удачным расходованием денег Вашингтона.

Кремль начал обвинять Грэма, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить против него дело из-за «русофобских высказываний». Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова американца «позором», в МИД РФ заявили, что одна из «инвестиций» США уже привела ко Второй мировой".

Однако Reuters раскритиковало утверждения, которые были приписаны Линдси Грэму. По данным агентства, сенатор на самом деле употреблял фразы о «умирающих россиянах» и «выгодных инвестициях» в разных контекстах разговора.