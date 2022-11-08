Запомнила просьбу 10-летней девочки. Представительница США в ООН заявила, что визит в Украину «шире открыл ей глаза» 8 ноября, 19:35 Линда Томас-Гринфилд во время встречи с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым 8 ноября 2022 года (Фото:Sergei SUPINSKY/Pool via REUTERS)

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что визит в Украину «шире открыл ей глаза».

Во время брифинга в Киеве во вторник, 8 ноября, постпред рассказала, что встретила 10-летнюю девочку, единственной просьбой которой было помочь Украине в войне, чтобы она могла вернуться в школу и снова увидеться с друзьями.



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«Пребывание в Украине шире открыло мне глаза и укрепило мою решимость… Я возвращаюсь в Нью-Йорк с намерением привлечь Россию к ответственности… и делать все возможное, чтобы помочь Украине в зимние месяцы, в том числе чтобы помочь этой девочке вернуться в школу», — сказала она.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США вместе с партнерами и союзниками будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, а Россия никогда не победит.

Во время брифинга постпред также объявила, что США передадут Украине 25 млн долларов на подготовку к зиме, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии.

Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев во вторник, 8 ноября.

