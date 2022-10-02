Генсек НАТО — об освобождении Лимана: Демонстрирует способность украинцев дать отпор войскам РФ 2 октября, 18:03 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Освобождение ВСУ Лимана в Донецкой области свидетельствует о том, что Украина имеет прогресс и способна дать отпор войскам РФ. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью NBC News.

По мнению генсека, лучший способ противостоять провозглашенной российским диктатором Владимиром Путиным аннексии территорий четырех областей Украины — продолжать поддерживать правительство в Киеве.

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«Мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это демонстрирует, что украинцы достигают прогресса, способны дать отпор российским силам благодаря мужеству, их храбрости, их навыкам. И, конечно, также благодаря передовому вооружению, которое предоставляют США и другие союзники», — сказал Столтенберг.

Комментируя заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО, он снова заявил, что для любого решения о членстве должен быть консенсус — все 30 стран-членов должны согласиться на принятие такого решения.

Членство Украины в НАТО уже поддержали президенты девяти стран (Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии). Также за вступление Украины в Альянс ранее выступила Канада.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По состоянию на 12:30 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов. Накануне вечером продолжались бои.

