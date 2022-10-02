Бегство из Лимана стало значительной политической неудачей России — британская разведка 2 октября, 10:21 В британской разведке назвали отход России из Лимана значительной политической неудачей (Фото:Courtesy of 81 Airborne Brigade of the Ukrainian Armed Forces/via REUTERS)

По данным британской разведки, российские войска отступили из города Лиман Донецкой области перед лицом наступления Украины. Это стало значительной политической неудачей РФ.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Лиман защищали малочисленные части Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов.

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В разведке предполагают, что эти силы понесли тяжелые потери, когда отходили по единственной дороге из города, которую контролировали войска РФ.

В оперативном плане Лиман имеет важное значение, поскольку контроль над ним означает контроль над ключевой переправой через реку Северский Донец, по которой Россия пытается укрепить свою оборону.

«Отход России из Лимана также представляет собой серьезную политическую неудачу, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который Россия якобы стремилась „освободить“ и пытается незаконно аннексировать», — говорится в сообщении.

Вывод войск привел к новой волне публичной критики российского военного руководства со стороны высокопоставленных чиновников, отметили в ведомстве.

Дальнейшие потери захваченных территорий почти наверняка приведут к усилению этой общественной критики и усилению давления на высшее командование РФ.

Официально об освобождении Лимана сообщили 1 октября. Министерство обороны России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».