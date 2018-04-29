Лилия Шевцова рассказала, как западные санкции повлияли на Россию

Шевцова: из-за санкций Россия отказалась от разработки новых газовых месторождений в Сибири и на арктическом шельфе

Профессор политологии Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham рассказала в интервью НВ, как западные санкции отразились на России.

По словам Шевцовой, самыми разрушительными являются секторальные санкции, которые затрудняют России рефинансирование ее корпоративного и частного долгов, а также санкции, которые запрещают покупку за рубежом передовых технологий для газо- и нефтедобывающей промышленности, а также технологий двойного назначения для российского ВПК.

"Из-за таких санкций Россия отказалась от разработки новых газовых месторождений в Сибири и на арктическом шельфе", - отметила политолог.

Однако, по ее мнению, российская экономика уже успела адаптироваться к санкционному режиму.

"В 2017 году товаро­оборот между Россией и Западом впервые стал сравним с цифрами товарооборота до 2014 года. Речь идет о легальной торговле. Но, кроме того, есть “черные дыры”, которые используются для взаимной торговли и в обход санкционного режима. Россия в начале этого года пусть и с большим ущербом, но смогла рефинансировать свой внешний долг, он остался где‑то в размере $200 млрд", - напомнила Шевцова.

Она также назвала апрельский пакет санкций в отношении 14 компании и 24 частных лиц "сильным ударом по правящему классу" и привела пример российского олигарха Олега Дерипаски, который потерял миллиарды и, вероятно, будет вынужден сокращать производство.

"Да, российское правительство еще обладает фондом, чтобы помочь “друзьям Путина”, но на сколько хватит ресурса, непонятно", - добавила политолог.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Попавший под санкции российский миллиардер Олег Дерипаска всего за несколько часов потерял 1,2 миллиарда долларов.

Читайте полный текст интервью с Лилией Шевцовой в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года